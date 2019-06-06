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06.06.19 12:38
Ленобласть на ПМЭФ подпишет рекордное количество соглашений на 921 млрд рублей
"Рекорд ПМЭФ - Ленинградская область подпишет соглашений почти на триллион рублей. Если быть точным - на 921 млрд рублей. Это крупные инвестиционные соглашения. Большинство из них связаны с нефтегазовым и нефтехимическим комплексом", - сказал глава области.
Он также отметил, что в четверг будут подписаны соглашения по размещению в регионе новых предприятий. "Это и компания "Аэро", "Глория", и ряд других компаний в технологической индустриальной зоне М-10, которые являются лидерами в своих отраслях", - подчеркнул Дрозденко.
Губернатор назвал одним из главных показателей эффективной работы подписание повторных соглашений с инвесторами. "Когда компания пришла, отработала, увидела, что ей комфортно, и она приняла решение по расширению производства", - сказал Дрозденко.
Он подчеркнул, что все подписанные на прошлых форумах соглашения реализуются.
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