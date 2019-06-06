Опыт назначения на руководящие посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным

06.06.19 12:50

© РИА Новости. Михаил Метцель

6 июня. Interfax-Russia.ru - В Кремле считают успешной практику назначения на губернаторские посты выходцев из ФСО и подчеркивают, что врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по семейным обстоятельствам.

В ходе общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с журналистами в четверг представители прессы напомнили о том, что Морозов - уже второй губернатор, который до этого работал в личной охране главы государства, - ушел в отставку. В связи с этим Пескова спросили, не считают ли в Кремле "неудачным" опыт назначения на высшие должностные посты в регионах людей, "которые до этого работали преимущественно в ФСО".

"Нет, наоборот: этот опыт считают успешным. Что касается Морозова, он ушел, действительно, по семейным обстоятельствам, по собственной просьбе. Он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства", - сказал Песков.

Он напомнил, что Морозов ушел "при достаточно высоком рейтинге".

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова по собственному желанию. "Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с его семейными обстоятельствами", - сообщил высокопоставленный источник, добавив, что Морозов "в дальнейшем будет работать в одной из российских спецслужб".

Морозов был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен Игорь Бабушкин.