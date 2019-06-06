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06.06.19 12:57
Акрон, Минпромторг и Пермский край подписали СПИК по Талицкому калийному ГОКу
Документ был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, передал корреспондент "Интерфакса".
ВКК вложит в проект 87,68 млрд рублей за период действия СПИК.
Начало производства запланировано на 2022 год, выход на полную мощность - в начале 2026 года.
Объем налоговых начислений за период контракта с учетом получаемых налоговых льгот составит 23,98 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Пермского края - 11,96 млрд рублей.
Компания получает следующие меры поддержки: 0% ставка по налогу на прибыль, 0% ставка по налогу на имущество и гарантию не повышения налоговой нагрузки на срок контракта.
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