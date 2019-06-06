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06.06.19 13:02

Студенческий кампус на 20 тыс. мест построят в Томске

© РИА Новости. Виталий Аньков
6 июня. Interfax-Russia.ru - Соглашение о строительстве в Томске многофункционального студенческого городка подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации Томской области в четверг.

Подписи под документом поставили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов.

"Современный межвузовский кампус будет построен в Томске в рамках национального проекта "Образование" с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Планируется, что мощность многофункционального студенческого городка составит около 20 тыс. мест. Новый кампус станет совместным объектом всех шести государственных университетов", - говорится в пресс-релизе.

После подписания соглашения Жвачкин напомнил, что Томск является официальной студенческой столицей России и единственным в стране городом, в уставе которого определена градообразующая роль научно-образовательного комплекса.

"При поддержке Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ мы не просто построим современный межвузовский кампус, а сделаем большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России", - сказал глава Томской области.

В свою очередь зампредседателя ВЭБ Светлана Ячевская отметила, что использование механизма ГЧП позволит увеличить количество новых мест в современных студенческих городках, а также повысить качество создаваемой образовательной и научной инфраструктуры

"Новое образовательное пространство станет центром притяжения и для иностранных студентов, и для российских студентов и преподавателей. Создаваемая инфраструктура может стать полезной и для жителей города, стать драйвером развития городской среды", - пояснила Ячевская.

При этом она уточнила, что ВЭБ может стать финансовым партнером и вместе с частными инвесторами реализовать проекты создания кампусов, а может выступить экспертом с целью корректного структурирования проектов совместно с Минобрнауки России.

На создание в целом по России дополнительных 77,6 тыс. мест для студентов и научно-педагогических работников до 2024 года в федеральном бюджете предусмотрено более 100 млрд рублей. К бюджетным инвестициям предполагается привлечь еще около 80 млрд рублей.

пк кп

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