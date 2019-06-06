Природный парк со старинной усадьбой благоустроят в Севастополе за два года

06.06.19 13:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 июня. Interfax-Russia.ru - Реконструкция парка-усадьбы "Максимова дача" в Севастополе будет завершена по федеральной целевой программе развития Крыма (ФЦП) в 2021 году, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

"В рамках первой очереди будет реконструирован непосредственно парк без восстановления крупных исторических объектов. Эти работы будут профинансированы за счет ФЦП. В течение двух лет парк должен полностью преобразиться", - сказал губернатор Дмитрий Овсянников, которого цитирует пресс-служба.

В проекте первой очереди реконструкции природного парка регионального значения "Максимова дача" учтены пожелания жителей города. Основная часть предложений связана с дорогой к жилым домам, которая проходит по территории парка, угрожая каскаду прудов. Губернатор поддержал идею закрыть эту дорогу и обустроить другой проезд.

Центральная часть парка будет реконструирована в соответствии с историческим обликом. По словам представителя компании-проектировщика, предстоит проложить большую сеть пешеходных дорожек, реконструировать каменные скамейки, оборудовать зоны для пикников.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в севастопольском ГБУ "Дирекция капитального строительства" (выступает заказчиком), проектно-изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия "Максимова дача" начались год назад и должны завершиться в декабре 2019-го, их стоимость - почти 50 млн рублей. Предельная стоимость восстановления парка-усадьбы составляет 656 млн рублей, окончательная сумма будет известна после прохождения госэкспертизы.

"Проведенные раскопки вскрыли невероятно красивые вещи - лестницы, каскады, херсонеситскую плитку. Это просто нужно видеть. На территории также выявлена античная усадьба", - рассказала внучка купца Алексея Максимова, которому принадлежала усадьба, Наталья Останькович.

Овсянников отметил, что археологические исследования поставили вопрос о необходимости изыскания средств на вторую очередь реконструкции, предполагающую восстановление исторических памятников.

Маскимов, для которого в начале ХХ века была построена усадьба, был градоначальником Севастополя в 1901-1908 годах. В 2016 году бывшее имение получило статус природного парка регионального значения, площадь его охранной зоны - 83,9 га.