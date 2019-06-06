Красноярский край создаст первую в РФ сеть пунктов приема и переработки дикоросов

06.06.19 13:14

© РИА Новости. Таисия Воронцова

6 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края планируют реализовать пилотный проект по созданию региональной сети по переработке дикоросов (ягод, грибов, орехов, трав), сообщил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов журналистам в четверг.

"На первом этапе планируется создание современных комплексов по хранению и переработке дикорастущей продукции - заготконтор. Мы предполагаем создать в селах Идринское, Курагино, Каратузское, Ермаковское, поселке Субботино эти заготовительные пункты. Они будут учитывать специфику территории, иметь набор оборудования, при каждом пункте будут помещения для розничной торговли", - пояснил Шорохов.

Планируется, что на создание сети заготовительных пунктов, на субсидирование процентной ставки на пополнение оборотных средств и закупку продукции будет направлено около 150 млн рублей. Министр отметил, что реализация проекта планируется на основе частно-государственного партнерства.

Окупить затраты на строительство пунктов планируется в течение 5-6 лет за счет подоходного налога с граждан, которые будут сдавать продукцию.

На втором этапе развития проекта предполагается строительство в городе Минусинске базы по переработке дикорастущей продукции и излишков сельхозпродукции.

Третьим этапом станет создание в Красноярске предприятия по глубокой переработке дикоросов и сельхозпродукции и, в частности, производство таких продуктов, как выжимки из корней и плодов растений. Также в проекте заложено создание краевой товаропроводящей сети.

"Понятно, что мы не можем конкурировать с крупными торговыми сетями, но создание собственной торговой сети станет маркером по ценам на продукцию, где будет заложен единый стандарт, единый набор продукции", - подчеркнул министр, уточнив, что "опыта создания такой комплексной системы сбыта на территории России в настоящее время пока нет".

Изменения в закон о господдержке сельхозпредприятий, в раках которого будут предусмотрены субсидии на строительство заготовительных пунктов, планируется вынести на рассмотрение сессии краевого парламента 11 июня. Если депутаты согласуют изменения, строительство первых пунктов начнется уже летом-осенью нынешнего года, пояснили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минсельхоза.