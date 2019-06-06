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06.06.19 13:18

Полпред Устинов представил правительству Астраханской области нового врио главы региона Бабушкина

© РИА Новости. Алексей Дружинин
6 июня. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в четверг представил нового врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина членам регионального правительства и общественности, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг" с места события.

"5 июня Владимир Путин удовлетворил просьбу Сергея Морозова об отставке по собственному желанию. Указом главы государства врио губернатора региона назначен Игорь Бабушкин", - сказал Устинов, добавив, что Бабушкин волжанин и профессиональный военный.

Ушедший накануне в отставку Морозов поблагодарил всех за совместную работу.

"Обстоятельства так сложились, что я продолжу свою работу в другой должности", - сказал он.

Бабушкин в свою очередь отметил, что на новом месте работы будет делать все для развития экономики региона.

"Президент выразил мне огромное доверие. Я принял предложение и приложу все усилия, чтобы оправдать это доверие", - сказал Бабушкин.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова по собственному желанию, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Морозов был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Врио губернатора назначен Игорь Бабушкин, который до этого был заместителем полпреда президента РФ в СКФО.

Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций". С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.

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