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06.06.19 13:22
Более 75 площадок будет работать на фестивале "Уральская ночь музыки" в Екатеринбурге
"Не будет нашей площадки на стадионе. И с одной стороны это очень плохо, поскольку площадка задорная. Но таким образом мы нашу площадку на Октябрьской площади около драмтеатра используем более интенсивно. И начнет (группа - ИФ) Little Big фестиваль именно на площадке около театра драмы", - сказал Горенбург на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в четверг.
По его словам, закрывать программу фестиваля будет группа Brainstorm.
Как сообщила исполнительный директор фестиваля Ural MusicNight Наталия Шмелькова, гости смогу посетить более 70 площадок.
"В этом году их (площадок фестиваля - ИФ) - чуть больше чем 75, это весь центр города. Фестиваль - это, правда, огромная музыкальная платформа, и каждая площадка связана с какой-то концепцией, идеей, жанром", - сказала Шмелькова.
Так, в рамках фестиваля будет работать театральная, поэтическая, танцевальная площадки.
Посетители площадки возле оперного театра смогут не только послушать классические и современные произведения в исполнении артистов театра, но также увидят лазерное шоу.
"Мы подготовили лазерное шоу на фасаде театра, которое позволит зрителям получить спектр удовольствий не только на слух, но еще и увидеть нечто новое, необычное", - пояснила режиссер площадки "Арии с балкона оперного театра" Ярослава Калесидис.
По словам музыканта, эксперта фестиваля, руководителя национального клубного проекта "Русская кибернетика" Евгения Свалова, на фестивале также будет работать 17 площадок с электронной музыкой.
"Так сложилось в этом году, что электронная музыка занимает фактически четверть всеq программы фестиваля. В этой связи у нас получилось собрать целых 17 площадок - от небольших бутиковых и заканчивая крупными", - сказал Свалов.
Ранее сообщалось, что открытие музыкального фестиваля "Уральская ночь музыки" состоится на стадионе "Екатеринбург Арена", где проходили игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Участниками станут 2,5 тыс. музыкантов со всего мира.
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