ВТБ и Нижегородская область договорились о реализации проекта создания сети велопроката

06.06.19 13:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 июня. Interfax-Russia.ru - ВТБ и власти Нижегородской области будут развивать проект велопроката в регионе, сообщает пресс-служба банка.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта общественного велопроката в рамках Петербургского международного экономического форума (ВМЭФ) подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках проекта стороны рассматривают возможность установки на территории Нижнего Новгорода в ближайшие пять лет до 60 велостанций, на которых будут доступны порядка 600 велосипедов.

"ВТБ заинтересован в популяризации здорового образа жизни и готов расширять географию присутствия проекта "Велобайк" в регионах. Уверен, что полученный банком опыт позволит с легкостью запустить похожий сервис и на нижегородской площадке уже в следующем году", - приводятся в сообщении слова Печатникова.

Никитин добавил: "Велосипед на прокат сможет взять любой желающий и вернуть на любую из имеющихся в городе станций. Как руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ не могу не отметить экологичность этого вида транспорта".

Проект "Велобайк" работает в Москве с 2013 года. С момента его запуска пользователи совершили более 10 млн поездок. В текущем сезоне москвичам доступно более 5 тыс. велосипедов и более 500 велостанций.