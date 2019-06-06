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06.06.19 13:24
ВТБ и Нижегородская область договорились о реализации проекта создания сети велопроката
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при реализации проекта общественного велопроката в рамках Петербургского международного экономического форума (ВМЭФ) подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В рамках проекта стороны рассматривают возможность установки на территории Нижнего Новгорода в ближайшие пять лет до 60 велостанций, на которых будут доступны порядка 600 велосипедов.
"ВТБ заинтересован в популяризации здорового образа жизни и готов расширять географию присутствия проекта "Велобайк" в регионах. Уверен, что полученный банком опыт позволит с легкостью запустить похожий сервис и на нижегородской площадке уже в следующем году", - приводятся в сообщении слова Печатникова.
Никитин добавил: "Велосипед на прокат сможет взять любой желающий и вернуть на любую из имеющихся в городе станций. Как руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ не могу не отметить экологичность этого вида транспорта".
Проект "Велобайк" работает в Москве с 2013 года. С момента его запуска пользователи совершили более 10 млн поездок. В текущем сезоне москвичам доступно более 5 тыс. велосипедов и более 500 велостанций.
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