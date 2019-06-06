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06.06.19 13:34
Решение по ВСМ в сторону Петербурга или Казани будет принято в это году
"Я думаю, что в этом году будет принято решение. Проект Москва - Казань или Москва - Нижний Новгород, достаточно хорошо проработанный проект РЖД, но сомнительный с точки зрения экономической эффективности из-за пассажиропотока. Или проект Москва - Санкт-Петербург, который не вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока и эффективности, но он не проработан пока", - сказал он.
"Один из этих проектов, я уверен, будет реализован. Нам нужен этот проект просто хотя бы для того, чтобы отработать технологию высокоскоростного движения. Я думаю, что до 2024 года. Не знаю, успеем ли мы закончить, но я думаю, что начнем, деньги на это заложены", - добавил Белоусов.
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