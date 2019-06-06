Решение по ВСМ в сторону Петербурга или Казани будет принято в это году

06.06.19 13:34

© РИА Новости. Компания "Скоростные магистрали"

6 июня. Interfax-Russia.ru - Власти РФ в этом году определятся, в каком направлении строить высокоскоростную магистраль из Москвы - до Санкт-Петербурга или до Казани, но одновременно реализация обоих вариантов слишком дорога, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Я думаю, что в этом году будет принято решение. Проект Москва - Казань или Москва - Нижний Новгород, достаточно хорошо проработанный проект РЖД, но сомнительный с точки зрения экономической эффективности из-за пассажиропотока. Или проект Москва - Санкт-Петербург, который не вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока и эффективности, но он не проработан пока", - сказал он.

"Один из этих проектов, я уверен, будет реализован. Нам нужен этот проект просто хотя бы для того, чтобы отработать технологию высокоскоростного движения. Я думаю, что до 2024 года. Не знаю, успеем ли мы закончить, но я думаю, что начнем, деньги на это заложены", - добавил Белоусов.