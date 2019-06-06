Около 1,7 тыс. воронежцев приняли участие в фестивале "Экоград"

06.06.19 13:39

Фото с официального портала органов власти Воронежской области

6 июня. Interfax-Russia.ru - Восьмой областной экологический фестиваль "Экоград", в котором приняли участие около 1,7 тыс. человек, завершился в Воронеже, сообщает пресс-служба правительства области.

Программа была посвящена участию региона в реализации национального проекта "Экология". На выставочной площадке были представлены основные природоохранные направления, включенные в нацпроект и реализуемые на территории Воронежской области.

Отмечается, что общественные организации презентовали свои проекты по раздельному сбору отходов, установке контейнеров для сбора отработанных батареек, экологическому просвещению, мониторингу состояния особо охраняемых природных территорий и качества воды.

В выставочной экспозиции были показаны работы Воронежского и Хоперского государственных заповедников, Воронежского зоопарка имени А.С. Попова, государственный Дарвиновский музей (Москва) продемонстрировал интерактивную выставку "Обитатели каменных джунглей".

Кроме того, большую образовательную и интерактивную программу, связанную с сохранением лесов, представил на фестивале Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова.

В свою очередь гости мероприятия ознакомились с лучшими технологиями обезвреживания и утилизации отходов, приняли участие в эколого-просветительских интерактивных программах, узнали о мероприятиях, направленными на сохранение водных ресурсов, биоразнообразия, охрану лесов.

В рамках фестиваля также были вручены дипломы лауреатам областной премии правительства в области экологии и природопользования, а также почетные грамоты правительства Воронежской области и благодарности губернатора жителям региона, внесшим личный вклад в охрану природы.