IT-колледж появится в Подмосковье

06.06.19 13:49

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 июня. Interfax-Russia.ru - Образовательный проект реализует в Московской области ПАО "Ростелеком".

Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Андрей Воробьев и президент компании Михаил Осеевский на полях Петербургского международного экономического форума в четверг.

Документом предполагается организация в Московской области IT-колледжа, где будут развивать такие образовательные направления, как программирование, веб-дизайн, IT для бизнеса. Для отработки навыков учащихся планируется оборудовать специальные "лаборатории".

ПАО "Ростелеком" - национальный цифровой провайдер, работает на рынках широкополосного доступа в интернет и платного телевидения, телекоммуникационных услуг для органов власти и бизнеса.