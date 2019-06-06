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06.06.19 13:51
График переселения по программе реновации утвердят до конца года
"До конца этого года мы планируем составить график переездов и точный адресный перечень домов, куда отправятся новоселы по программе реновации", - сказал Хуснуллин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Он отметил, что сейчас ведется работа по выверению списков и составлению перечня домов, куда люди смогут переехать уже в ближайшее время.
Глава стройкомплекса подчеркнул, что информирование участников программы о переезде начнется за два месяца.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она затронет более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу входят 5 173 дома.
В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.
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