График переселения по программе реновации утвердят до конца года

06.06.19 13:51

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 июня. Interfax-Russia.ru - График переселения по программе реновации и адресный перечень планируется утвердить до конца этого года, заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца этого года мы планируем составить график переездов и точный адресный перечень домов, куда отправятся новоселы по программе реновации", - сказал Хуснуллин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что сейчас ведется работа по выверению списков и составлению перечня домов, куда люди смогут переехать уже в ближайшее время.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что информирование участников программы о переезде начнется за два месяца.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она затронет более 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу входят 5 173 дома.

В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.