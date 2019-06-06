Стандарты кадрового обеспечения будут внедрены в курортную отрасль Краснодарского края

06.06.19 13:57

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 июня. Interfax-Russia.ru - Стандарты кадрового обеспечения будут внедрены в сельскохозяйственную и курортную отрасли Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соглашение о применении современных практик при подготовке специалистов в ведущих отраслях экономики в рамках ПМЭФ подписали губернатор Вениамин Кондратьев, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" Роберт Уразов.

По словам губернатора, в 2017 году край вошел в число 20 пилотных субъектов для внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, что позволило вести подготовку кадров по дефицитным специальностям. Сегодняшнее соглашение распространит эту практику и на другие отрасли - туризм, сельское хозяйство и сферу услуг.

" Основа любой экономики - человек. А в условиях сегодняшнего дня он должен быть высококвалифицирован. Работодатель хочет, чтобы специалист был мыслящим, быстро принимающим верные решения. Важно, насколько представители рабочих профессий будут соответствовать этим требованиям. Наша главная задача - подготовить именно таких специалистов для экономики региона", - сказал Кондратьев на церемонии подписания документа в четверг.

По словам гендиректора АСИ, подготовка кадров - это ключевая тема, не первый год обсуждаемая на полях питерского форума.

"Сегодняшнее соглашение касается стратегии подготовки специалистов, определения компетенций, профессий, которые будут необходимы Краснодарскому краю в перспективе, чтобы обеспечить экономическое и инвестиционное развитие, чтобы внедрить систему сетевого образования", - сказала Чупшева.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге проходит 6-8 июня. Экспозиция Кубани на ПМЭФ в формате инвестиционного ресторана занимает 590 кв. метров. Регион представляет 58 инвестпроектов на общую сумму более 300 млрд рублей.