ВПП аэропорта Барнаула без капремонта к 2024г может выйти из строя

06.06.19 14:00

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

6 июня. Interfax-Russia.ru - Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Барнаула требует капитального ремонта, без которого может встать вопрос о ее эксплуатации, говорится в сообщении парламента Алтайского края со ссылкой на генерального директора АО "Авиапредприятие "Алтай" (управляет аэропортом Барнаула, входит в холдинг "Новапорт") Виталия Архипенко.

"В этом году провели исследование полосы. Она полностью пригодна к эксплуатации, но идет разрушение слоев, и к 2024 году может встать вопрос об эксплуатации этого объекта", - сказал Архипенко.

При этом текущие ремонты полосы, которые проводит авиапредприятие, позволяют объект содержать "в соответствие с нормативными требованиями", и эта работа будет продлевать срок эксплуатации, но "потребность в капитальном ремонте с каждым годом возрастает".

В последний раз капитальный ремонт ВПП производится в 1998 году и после этого пережил уже два нормативных срока работы. По предварительным расчетам, на реконструкцию полосы необходимо 1,9 млрд рублей в текущих ценах, а также нужно федеральное финансирование.

На данный момент обсуждается идея по строительству новой взлетно-посадочной полосы под углом к предыдущей, что, по мнению авторов проекта, позволит не закрывать аэропорт на время работ.

"Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие работало и развивалось. Современный аэропорт - одно из главных условий развития нашего региона. Любой инвестор, в первую очередь, будет оценивать транспортную логистику", - приводятся в сообщении слова председателя Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко. В авиапредприятии "Алтай", по его словам, трудятся 800 человек, и компания ежегодно перечисляет в бюджет 240 млн рублей налогов.

Как сообщалось, ранее руководство краевого Минтранса и АО "Авиапредприятие "Алтай" презентовали два архитектурных решения реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула. "Ориентировочная цена вопроса при предварительной проработке концепции этой стройки, которую сделал "Новапорт", и рассмотрели все собственники, - порядка 2,7 млрд рублей", - говорил во время презентации Архипенко. Сумма, по его словам, определена исходя из опыта "Новапорта" по реализации подобных проектов.

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев заявлял, что проект может быть реализован в течение ближайших пяти лет. "Если мы в этом году займемся проектированием, как запланировали, то на это уйдет год, потом еще, предварительно, до 3,5 лет - на строительство. Таким образом, с начала обследования, экспертизы до ввода объекта потребуется порядка 4,5-5 лет", - говорил он.

Рядом с действующим терминалом планируется построить новый комплекс площадью более 8 тыс. кв. м, который будет использоваться для обслуживания пассажиров внутренних рейсов. Старый аэровокзал планируется модернизировать под международные вылеты.

Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса "В". "Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.