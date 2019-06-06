Новый КоАП вступит в силу с 1 января 2021 года

06.06.19 14:05

© РИА Новости. Алексей Ефимов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, одновременно с новыми правилами по контрольно-надзорной деятельности, сообщил "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

"В концепции (нового КоАП - ИФ) воплощена дата вступления в силу уже нового законодательства, которое будет регулировать общественные отношения в сфере административной ответственности. Эта дата будет совпадать с датой вступления (в силу - ИФ) новых правил по контрольно-надзорной деятельности - 1 января 2021 года", - сообщил Чуйченко в эксклюзивном интервью агентству.

Он подчеркнул, что планируется эти вопросы "увязать воедино, чтобы у нас там не было разбалансировки".

При этом авторы концепции решили, что на смену действующему КоАП должны прийти три закона. "Мы решили разбить на две отрасли: материальное право и процессуальное, точно также, как и в контрольно-надзорной деятельности. В свою очередь процессуальную (часть - ИФ) мы решили тоже разбить на две подотрасли: это рассмотрение дел административными органами и рассмотрение дел судами", - сообщил вице-премьер.

По его мнению, "это очень системный и правильный подход - он позволит формировать науку в сфере административного права". "Нельзя исключать, что в будущем у нас появится как самостоятельные отрасли административно-процессуальное и административное материальное право", - отметил Чуйченко.

В начале июня концепция нового КоАП в целом была одобрена на совещании в правительстве, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Она предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

Двумя месяцами ранее Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить и внести концепцию нового КоАП в правительство к 1 июня. Целью это работы была названа "актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности". На заседании правительства 23 марта премьер обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который "невозможно уже смотреть без слез". По словам Медведева, "нужно "причесать" все составы административных правонарушений, уйти от безобразий типа (отсылка) со значком "8"".

В специально созданную межведомственную рабочую группу по подготовке концепции помимо представителей различных федеральных ведомств, судебных инстанций, правоведов, вошли также правоведы, занимавшиеся в 2015-2016 году разработкой нового КоАП на площадке Госдумы. В частности, занимавший тогда пост главы комитета Госдумы по госстроительству Владимир Плигин, член этого же комитета, а сейчас зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, сотрудник аппарата комитета Андрей Федосенко. Тогда законопроект был подготовлен и принят в первом чтении, но был отклонен депутатами нового, VII созыва Госдумы.