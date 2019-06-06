Бурятия "закрыла" более 177 тыс. участков для "дальневосточного гектара"

06.06.19 14:12

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Бурятия определила более 177 тыс. земельных участков, которые нельзя предоставлять по программе "дальневосточный гектар", говорится в сообщении правительства региона.

Также Министерство имущественных и земельных отношений республики дополнительно планирует исключить из действия программы территорию города Улан-Удэ и 20-километровую (буферную) зону вокруг него, территорию города Северобайкальск, а также земли, сформированные для предоставления многодетным семьям, территории сакральных объектов, зоны экономического развития и лечебно-оздоровительные площадки.

Как сообщалось, программа "дальневосточный гектар" стартует в Забайкалье и Бурятии с 1 июля 2019 года - с этой даты бесплатно выбрать и получить в пользование земельный участок смогут только жители этих регионов. С 1 февраля 2020 года такое право появится у всех жителей Дальнего Востока, с 1 августа 2020 года - у всех россиян.

Для "обеспечения охраны озера Байкал законопроектом предусматривается запрет на предоставление земельных участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории".

Законопроект направлен на снижение оттока местных жителей, привлечение граждан на постоянное место жительства в Бурятию и Забайкальский край, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, ускорение социально-экономического развития этих регионов.