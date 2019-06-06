Гольф-курорт мирового уровня планируется создать в Дмитрове в 2024 году

06.06.19 14:14

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Подмосковья подписали соглашение о строительстве гостиничного и гольф-комплекса "ФорестХиллс" в Дмитрове в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг.

Подписание состоялось губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом гольф-клуба "Форест Хиллс", генеральным директором ООО "Гольф Эстейт" Дмитрием Козаченко.

"Мы планируем до конца 2024 года построить достаточно существенный рекреационный комплекс, который включает в себя гостиничный комплекс, который будет реализован в партнерстве с группой Marriott, это будет гостиница на 150 номеров. (....) Жемчужина проекта - гольф-клуб, который уже функционирует"- сообщил Козаченко.

Согласно справке, реализация проекта предполагает возведение новых объектов спорта и рекреации, развлекательной инфраструктуры и благоустройства, в том числе гостиничного комплекса, гольф-поля и зоны вдоль реки Лутосня. Планируемый ввод в строй объекта - 2024 год, планируемый объем инвестиций порядка 5 млрд рублей.

Гольф Эстейт - первая в России Управляющая компания осуществляющая профессиональный менеджмент и управление Гольф-проектами. Создана в 2008 году для систематизации процесса управления бизнеса ориентированного на гольф-девелопмент.

Ранее сообщалось, что порядка 40 соглашений планируют подписать власти Подмосковья на ПМЭФ-2019 на сумму 300 млрд рублей, из них сфере АПК на 66 млрд рублей.