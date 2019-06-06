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06.06.19 14:18
Соглашение о строительстве второй очереди терминала аэропорта "Жуковский" подписано на ПМЭФ
"Аэропорт Жуковский изначально создавался в условиях прочного сотрудничества и координации с правительством Московской области. Соглашение, о котором идёт речь, это - следующий шаг на пути развития этого партнерства", - сказал журналистам замгендиректора "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.
Согласно справке, помимо расширения терминала с 17 до 40 тысяч кв. м, проект второй очереди предусматривает увеличение площади перрона для стоянки пассажирских воздушных судов (с 40 до 90 тысяч кв. м), а также строительство гостиницы на 150 мест, автозаправочной станции, автомойки, сетевого ресторана быстрого питания. Объем инвестиций - 2,5 млрд рублей.
Пропускная способность обновленной инфраструктуры позволит обслуживать до 6 млн пассажиров в год. В рамках реализации второго и третьего этапов будут дополнительно привлечены 8 миллиардов рублей.
Аэропорт "Жуковский" открылся в 2016 году.
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