Слюсарь: соглашение по поставке группе S7 самолетов SSJ-75 остается в силе

06.06.19 14:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Соглашение с авиационной группой S7 по поставке самолетов SSJ-75 не пересматривалось и остается в силе, заявил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

"Мы не пересматривали условия (соглашения с S7, - "ИФ") - понятно, что после ряда событий, конечно, сейчас некая пауза, но соглашение остается в силе", - сказал Слюсарь журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

Существующая базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 103 кресел, самолет способен преодолевать расстояние от 3 до 4,5 тыс. км. В начале прошлого года производитель лайнеров АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ОАК) сообщил о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5-2 тыс. км: ее интересантом выступила группа S7 (объединяет авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"), с которой было подписано предварительное соглашение на поставку.

Однако в апреле газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок. Впрочем, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в дальнейшем опроверг эту информацию, а также уточнил, что под SSJ-75 никогда не подразумевался 75-местный лайнер.

"Сроки нам никто не переносил. У нас есть поручение президента про 2024 год. А дальше - у нас была вторичная работа с ГСС, чтобы использовать эту модернизированную версию самолета, в том числе под фидерные перевозки - то, что они заключили (с S7, - "ИФ")", - заявлял Бочаров журналистам.

"SSJ-75 и не строился под 75 кресел. Это условное название. И он изначально был (как проект, - "ИФ") импортозамещенным", - говорил замминистра.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.