Китайская Great Wall вложит 27 млрд руб. во II очередь автозавода под Тулой

06.06.19 14:31

Фото с сайта правительства Тульской области

6 июня. Interfax-Russia.ru - Китайский автопроизводитель Great Wall Motor намерен вложить 27 млрд рублей во вторую очередь автомобильного завода на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

По информации пресс-службы, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель правления Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписали соглашение о намерениях в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) в рамках проекта создания автозавода.

"Great Wall Motor Company Limited приступает к реализации второй очереди инвестпроекта по строительству автозавода в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области. Будет построена вторая линия штамповки и завод по производству автомобильных двигателей. В рамках реализации проекта компания планирует вложить 27 млрд рублей и увеличить производственные мощности завода до 150 тыс. автомобилей в год. Будет создано до 1,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

"Вчера (в среду - ИФ) мы присутствовали на торжественной церемонии дистанционного запуска производства автомобильного завода концерна с участием первых лиц РФ и КНР. Уже сегодня мы подписываем новое инвестиционное соглашение между правительством Тульской области и концерном о дальнейшем расширении производства. Мы готовы оказать компании всю необходимую поддержку для реализации этого проекта", - сказал на церемонии Дюмин.

В среду сообщалось, что Great Wall Motor открыла завод на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил более $500 млн. Сообщалось, что в дальнейшем холдинг инвестирует в новый завод еще до 20 млрд рублей.

На предприятии организуется производство автомобилей Haval (суббренд Great Wall Motor) методом полного цикла, завод станет первым зарубежным предприятием полного цикла для китайского бренда. Первой моделью, которая сошла с конвейера, стал кроссовер Haval F7, в дальнейшем предприятие будет выпускать также внедорожник Haval H9 и купе Haval F7x.

Уже к 2020 году предприятие планирует достичь объема производства 25 тыс. автомобилей в год. Целевой же показатель для первого этапа - производство 80 тыс. автомобилей в год при локализации 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия - 150 тыс. автомобилей в год - и увеличить уровень локализации до более чем 50%. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений.

В сообщении пресс-службы правительства Тульской области также отмечалось, что Great Wall планирует строительство завода двигателей, автоматических трансмиссий, локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. К 2023 году ожидается освоение четырех новых SUV-моделей компактного и субкомпактного класса.

Great Wall Co. Ltd - один из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками.