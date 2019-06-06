Вузам и колледжам Свердловской области рекомендовали не участвовать в мероприятиях с дипломатами США

06.06.19 14:34

© РИА Новости. Максим Блинов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Департамент информационной политики Свердловской области занялся проверкой информации о том, что министерство образования региона направило письма в вузы и колледжи с рекомендацией не участвовать в мероприятиях с американскими дипломатами.

"Мы пока проверяем подлинность документа. При этом на упоминаемые в СМИ проекты в министерство образования действительно поступали жалобы от обучающихся и их родителей", - сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте.

Согласно тексту письма, скриншот которого опубликовали СМИ, документ с подписью регионального министра образования Юрия Биктуганова был направлен в образовательные учреждения в мае.

"В ряде образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, генеральным консульством США в Екатеринбурге реализованы проекты, создающие угрозу формирования негативного имиджа социально-политических процессов в РФ", - говорится в письме.

Согласно документу, проекты генконсульства, такие, как "День юного дипломата", "Курс разговорного английского языка" и "Курс писательского мастерства Great Writing Project", "по информационному материалу и оценочным суждениям имеют деструктивный характер для общественно-политической жизни нашей страны".

В связи с этим министерство считает "нежелательным участие преподавателей и обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в мероприятиях, организованных с привлечением американских дипломатов и лекторов".

В свердловских вузах агентству "Интерфакс-Урал" пока не удалось получить комментарий по этому поводу.