Калужская область и фонд развития интернет-инициатив планируют реализацию цифровых проектов

06.06.19 14:36

© РИА Новости. Александр Гальперин

6 июня. Interfax-Russia.ru - Калужская область в четверг на ПМЭФ-2019 подписала соглашение о реализации в регионе проектов в сфере цифровой экономики с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ), сообщает пресс-служба калужского правительства.

Планируется, что сотрудничество с ФРИИ обеспечит доступ Калужской области к новым цифровым технологиям, сервисам и продуктам. Речь идет о развитии интернет-проектов в сфере цифровой трансформации системы государственного управления, информационно-коммуникационных технологий, популяризации интернет-сервисов, реализации образовательных проектов в сфере компьютерной грамотности.

В числе первоочередных планов называются запуск цифровых сервисов на основе открытых инноваций, в том числе, по моделям государственно-частного партнерства; открытие нового учебного курса для студентов вузов и ссузов. Кроме того предусмотрено обучение учителей школ проектному подходу к работе, а госслужащих - основам цифровой экономики.

Курировать взаимодействие правительства Калужской области и ФРИИ будет региональное министерство цифрового развития.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный Агентством стратегических инициатив для реализации в России масштабных интернет-проектов. В 2019-2021 годах в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" Фонд планируется определить оператором мер поддержки региональных проектов, имеющих высокую социально-экономическую значимость и направленных на внедрение отечественных продуктов и сервисов.