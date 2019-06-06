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06.06.19 14:39
Красноярский край к 2024г планирует увеличить экспорт сельхозпродукции в 2,5 раза
"Производители Красноярского края готовы поставить (на экспорт - ИФ) до 24 тыс. тонн пастеризованного молока, до 25 тыс. тонн сухого молока и до 4 тыс. тонн сыра, масла топленого, сливочного, творога, кондитерских изделий, дикоросов, меда", - уточнил министр.
По слова Шорохова, в настоящее время одним из самых востребованных экспортных продуктов, которые выращиваются в регионе, является рапс. "В 2017-2018 годах около 200 тыс. тонн зерна из края ушло на экспорт. В этой части большую долю занимает сейчас рапс - 18%. Благодаря селекции сельхозпроизводители за 5 лет увеличили средний показатель собираемости рапса с 7 ц/га до 14 ц/га, некоторые хозяйства дают 25 ц/га", - отметил министр.
Региональные власти планируют в течение следующих 5-6 лет увеличить в крае посевные площади под рапс с сегодняшних 141 тыс. га до 200 тыс. га.
По итогам 2018 года за пределы Красноярского края (экспорт, другие регионы) было отгружено около 650 тыс. тонн зерновых культур. Из них около 60% - пшеница, по 18% - ячмень и рапс.
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