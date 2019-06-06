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06.06.19 14:58
Путин: СНВ-3 можно не продлевать, но тогда ограничений не будет
"А в 2021 году все закончится. Вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями информационных агентств.
"Сейчас у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу", - сказал Путин.
"Надо прямо сказать, - подчеркнул Путин, - мы обогнали наших конкурентов в этом смысле в создании систем гипероружия".
"Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы (к переговорам), но с нами ведь никто не ведет переговоры. Никакого формального оформления переговорного процесса нет", - заявил Путин.
Касаясь размещения оружия в космосе, Путин сказал: "Вы спросите у экспертов. Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Но мы же сделаем то же самое, причем быстро".
Затронув ситуацию с ДРСМД Путин в очередной раз подчеркнул, что инициаторами развала договора были США и Вашингтону придется нести за это ответственность.
"Вот наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем ПРО. И что, уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет. Тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности и очень серьезный шаг", - сказал Путин на встрече с руководителями иностранных информагентств.
Сейчас, напомнил президент, речь идет о прекращении в одностороннем порядке участия США в ДРСМД.
"В первом случае хотя бы вели себя по честному - просто вышли в одностороннем порядке и все, а во втором, видимо, понимая, что нужно будет нести за это ответственность, пытаются свалить (ответственность - ИФ) на Россию", - сказал Путин.
Он предложил участникам встречи ознакомиться с текстом договора. "Там же прямо в статьях написано, что нельзя размещать на суше пусковые установки, ракеты малой и средней дальности. Там же прямо это написано. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение", - сказал президент РФ
При этом российский лидер подчеркнул, что Россия готова обсуждать вопросы стратегической стабильности в мире в ходе открытой дискуссии.
"Я глубоко убежден, что это должно быть предметом открытой, абсолютно транспарентной профессиональной дискуссии, и мировая общественность должна быть участником процесса настолько, насколько это возможно в вопросах подобного рода", - сказал Путин.
По его словам, "во всяком случае, люди имеют право знать о том, что происходит в этой сфере".
"Еще раз хочу повторить - мы к этому (дискуссии) готовы. Мы уверены в своей безопасности. Но озабоченность в полном демонтаже всего механизма в сфере контроля над стратегическими вооружениями и в сфере нераспространения, конечно, существует", - сказал Путин.
"Выход только в совместной работе", - отметил глава государства.
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