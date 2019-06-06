Медведев временно запретил вводить новые надзорные полномочия

06.06.19 15:12

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил не допускать установления новых требований в государственном надзоре на период реализации механизма "регуляторной гильотины", говорится в указаниях премьера по исполнению поручений президента РФ.

Такое поручение дано федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора). Контролировать соблюдение этого ограничения должны Минюст и Минэкономразвития при проведении правовой и антикоррупционной экспертиз проектов нормативных правовых актов и государственной регистрации ведомственных документов.

Помимо этого им поручено до 1 июля 2019 года представить в правительство РФ свои предложения по нормативному регулированию механизма "регуляторной гильотины".

До 17 июня 2019 года вице-премьеру, главе аппарата правительства Константину Чуйченко поручено представить перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации механизма "регуляторной гильотины", а также перечень видов надзора, на которые должен быть распространен ее механизм.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Сделать это надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

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