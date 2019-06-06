Путин отказался считать пророссийскими правых европейских политиков

06.06.19 15:42

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 июня. Interfax-Russia.ru - Политики правого толка, усилившие позиции в Европарламенте, не имеют никакого отношения к Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это не пророссийские силы, они прогерманские, провенгерские, не знаю, проитальянские. Просто это силы, которые считают, что наладить отношения с Россией в их национальных интересах. Это не пророссийские, это пронациональные силы", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями международных информагентств.

"Мы не имеем к ним никакого отношения. Так же, как не имеем никакого отношения к так называемому сговору с предвыборной командой Трампа", - отметил президент.

"Ну, мы знаем, что есть такая "Альтернатива для Германии", да, мы знаем госпожу (Марин) Ле Пен, она к нам приезжала несколько лет назад. Да, у них есть контакт, но их цель заключается не в том, чтобы поддерживать Россию, а их цель, насколько мы себе это понимаем, в том, чтобы выстраивать отношения с Россией в интересах своих собственных стран", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос журналистов о праздновании 75-летия высадки союзных войск в Нормандии Путин подтвердил, что не был приглашен на юбилей, но не считает это проблемой.

"По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"Если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами", - добавил президент РФ.

Затронув "шпионскую" тему глава российского государства высказал мнение, что Западу в отношениях с Россией нужно перевернуть страницу, связанную со шпионажем и покушениями.

"Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями", - сказал Путин журналистам.

"Не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить. Это же ваш агент, а не наш. Значит, вы против нас шпионили", - добавил президент, обращаясь к руководителями международных информационных агентств.

Он отметил, что все это необходимо забыть.

" Глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, глобальной безопасности, важнее, чем игры специальных служб ", - подчеркнул Путин.

При этом президент РФ выразил надежду, что в Великобритании будут искусственно раздуваться антироссийские настроения.

"Рассчитываю, что не будут искусственно раздуваться антироссийские настроения в Великобритании", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Путин ждет, что Британия сделает выбор в сторону развития отношений и сотрудничества.

"Мы к этому готовы", - сказал президент.