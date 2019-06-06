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06.06.19 15:31
Путин призвал не позволять никому извращать историю
"Мы не должны позволить никому извращать историю и делать из ложных героев настоящих", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
По его словам, в некоторых столицах Восточной Европы - на Украине, в Прибалтике - происходит героизация нацизма и "разгуливают люди со свастикой".
И, как считает Путин, только активисты еврейского движения в Восточной Европе сопротивляются этому явлению. "Только евреи вышли в некоторых странах Прибалтики на демонстрации, протестуя против сноса памятников героям Великой Отечественной и Второй Мировой войны, одев на себя робу узников концлагерей. Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных тактических соображений", - сказал он.
"Это безобразие, это мерзко просто", - заявил Путин.
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