Больше 3 тыс. гектаров сельхозугодий в Крыму пострадало от града

06.06.19 15:43

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6 июня. Interfax-Russia.ru - Почти 3,5 тыс. га сельхозугодий пострадало от непогоды, обрушившейся на Крым на этой неделе, у агропредприятий не было договоров с ГУП "Крымский элеватор" о защите от града, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

"Из-за града, который прошел вчера в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах, пострадала пшеница на площади почти две тысячи гектаров. Также из-за неблагоприятных погодных условий потерпели потери предприятия, выращивающие такие культуры, как: подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель", - цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза Крыма.

Чиновник не уточнил ущерб. В частности, пока сложно сообщить информацию об убытках от непогоды в Симферопольском и Черноморском районах.

"Не представляется возможным подсчитать ущерб из-за опасности обрушения конструкций на ООО "Крымтеплица" Симферопольского района, а также четырех сельхозпредприятиях Черноморского района, так как поля и подъездные дороги затоплены водой", - сказал Рюмшин.