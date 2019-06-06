Мегафон в ближайший год вложит более 1 млрд руб. в инфраструктуру и инновации в Нижегородской области

06.06.19 15:45

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 июня. Interfax-Russia.ru - ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) планирует инвестировать более 1,2 млрд рублей в ближайший год в развитие инфраструктуры и внедрения инновационных проектов в Нижегородской области, следует из пресс-релиза компании.

Гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной программы "Цифровая экономика".

В пресс-релизе сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве "для совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках госпрограммы по цифровизации".

"Мегафон" сегодня обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов. Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ проектов - все это позволяет "Мегафону" активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для функционирования элементов умного города", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании.

Пресс-служба напоминает, что "Мегафон" как участник АНО "Цифровая экономика" уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России. В частности, в Иннополисе работают "умные" счетчики для контроля ресурсов ЖКХ; в автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей; в Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах "врач-врач" и "врач-пациент", общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции.

В настоящее время сеть базовых станций "Мегафона" в РФ насчитывает 227,961 тыс. станций, из них 87,611 станций в стандарте LTE. В 2018 году компания обслуживала более 76,9 млн абонентов.