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06.06.19 16:11
Путин заявляет о желании заключить мирный договор с Японией
"Я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора. И я этого тоже хочу", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств.
При этом глава российского государства выразил озабоченность военным сотрудничеством Японии с США. Путин надеется, что Токио будет с уважением относиться к этому беспокойству.
"Наши озабоченности нашим японским друзьям и партнерам известны", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
"В значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с Соединёнными штатами", - отметил президент.
Он рассказал о намерении США построить в Окинаве новую взлетную посадочную полосу для одного из подразделений американской армии.
"Местные жители против, губернатор выходит с ними на акции протеста. Аэропорт-то строится. А если так же все будет строиться на других территориях, которые представляют для нас очень существенный интерес с точки зрения обеспечения безопасности России?", - сказал Путин.
Он констатировал, что Япония положительно относится к размещению различных систем оружия на своей территории.
"Мы не подвергаем сомнению права Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными. Это суверенное право любой страны", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что Россия должна думать о своей безопасности и о том, что может измениться в регионе.
"Исходим из того, что японская сторона будет с уважением относиться к нашим озабоченностям. Это предмет переговоров", - заключил президент.
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