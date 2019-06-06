Путин заявляет о желании заключить мирный договор с Японией

06.06.19 16:11

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о своем стремлении к мирному договору с Японией.

"Я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора. И я этого тоже хочу", - сказал Путин в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств.

При этом глава российского государства выразил озабоченность военным сотрудничеством Японии с США. Путин надеется, что Токио будет с уважением относиться к этому беспокойству.

"Наши озабоченности нашим японским друзьям и партнерам известны", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"В значительной степени это связано с военным сотрудничеством Японии с Соединёнными штатами", - отметил президент.

Он рассказал о намерении США построить в Окинаве новую взлетную посадочную полосу для одного из подразделений американской армии.

"Местные жители против, губернатор выходит с ними на акции протеста. Аэропорт-то строится. А если так же все будет строиться на других территориях, которые представляют для нас очень существенный интерес с точки зрения обеспечения безопасности России?", - сказал Путин.

Он констатировал, что Япония положительно относится к размещению различных систем оружия на своей территории.

"Мы не подвергаем сомнению права Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными. Это суверенное право любой страны", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что Россия должна думать о своей безопасности и о том, что может измениться в регионе.

"Исходим из того, что японская сторона будет с уважением относиться к нашим озабоченностям. Это предмет переговоров", - заключил президент.