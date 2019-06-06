Глава Минстроя: нам необходимо научиться привлекать инвестиции в сферу ЖКХ

06.06.19 15:50

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 июня. Interfax-Russia.ru - Привлечение инвестиций в ЖКХ жизненно необходимо для отрасли, заявил в четверг на ПМЭФ-2019 глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Недофинансирование ЖКХ - наша боль. Мы должны научиться привлекать инвестиции в эту отрасль", - сказал он в ходе сессии "Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация".

Министр напомнил, что ведомство активно работает над стратегией развития отрасли с тем, чтобы получить рабочую документацию.

"Сегодняшняя встреча - очередной шаг по привлечению мнения экспертов о том, что нужно делать", - подчеркнул Якушев.

Он напомнил, что в настоящее время в отрасли ЖКХ заняты около 2 млн человек.

Как сообщалось, в январе текущего года специалисты Минстроя приступили к разработке стратегии развития ЖКХ на период до 2035 года. В феврале инициатива была поддержана на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

Он отмечал, что стратегию развития ЖКХ планируется пересмотреть кардинальным образом, а новая программа должна быть синхронизирована с реализуемыми в отрасли нацпроектами. По итогам совещания было решено продолжить разработку проекта стратегии с привлечением ведущих экспертов отрасли и представителей бизнес-сообщества.

Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства России до 2035 года может быть принята до конца текущего года, говорил замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.