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06.06.19 16:01
Курортный комплекс появится вблизи аэропорта "Домодедово"
Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор "Домодедово" Игорь Борисов и глава совета директоров компании-застройщика АО "Скай Капитал" Андрей Кареев в ходе ПМЭФ-2019.
Общая площадь застройки составит 50 га. На этой территории планируется разместить пляжи, аквапарк, тропический лес, кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. Курорт будет рассчитан на 4,5 млн посетителей в год. Инвестиции составят 35 млрд руб. Инвестором выступает "Скай Капитал". Срок реализации проекта - 6 лет.
"Благодаря поддержке властей Подмосковья мы сможем в полной мере реализовать экономический потенциал проекта московского аэротрополиса. Аэропорт "Домодедово" становится зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства", - сказал директор "Домодедово".
Аэротрополисом "Домодедово" называет новое городское образование, основанное на коммерческом развитии земель вокруг аэропорта в радиусе 20 км. Предполагается, что в будущем расположенные здесь объекты будут разделены на кластеры по направлениям деятельности: торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк, экспокластер, индустриальный кластер и агрокластер.
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