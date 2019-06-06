Курортный комплекс появится вблизи аэропорта "Домодедово"

06.06.19 16:01

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 июня. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Домодедово" предоставит в аренду земли под строительство круглогодичного курортного комплекса "Тропический остров".

Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор "Домодедово" Игорь Борисов и глава совета директоров компании-застройщика АО "Скай Капитал" Андрей Кареев в ходе ПМЭФ-2019.

Общая площадь застройки составит 50 га. На этой территории планируется разместить пляжи, аквапарк, тропический лес, кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. Курорт будет рассчитан на 4,5 млн посетителей в год. Инвестиции составят 35 млрд руб. Инвестором выступает "Скай Капитал". Срок реализации проекта - 6 лет.

"Благодаря поддержке властей Подмосковья мы сможем в полной мере реализовать экономический потенциал проекта московского аэротрополиса. Аэропорт "Домодедово" становится зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства", - сказал директор "Домодедово".

Аэротрополисом "Домодедово" называет новое городское образование, основанное на коммерческом развитии земель вокруг аэропорта в радиусе 20 км. Предполагается, что в будущем расположенные здесь объекты будут разделены на кластеры по направлениям деятельности: торговый, отельно-рекреационный, бизнес-парк, экспокластер, индустриальный кластер и агрокластер.