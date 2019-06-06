Мебельную фабрику за 100 млн руб. планируется построить в Крыму

06.06.19 16:07

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 июня. Interfax-Russia.ru - ООО "Сэндарт" (Симферополь) планирует построить в Симферопольском районе Крыма фабрику по производству шкафов-купе и фасадов для них, объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей, сообщила пресс-служба корпорации развития республики Крым (КРРК), которая будет сопровождать проект.

КРРК и ООО "Сэндарт" подписали соглашение о взаимодействии в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Планируется возвести производственные и складские помещения для организации производства мебели и мебельных полуфабрикатов: фасадов для шкафов-купе (до 20 тыс. единиц в год), шкафов-купе (до 10 тыс. единиц в год)", - говорится в пресс-релизе.

Запустить производство планируется в течение 5-6 лет.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "Сэндарт" зарегистрирована в 2014 году. Владельцем ООО является его гендиректор Алексей Каримов. На официальном сайте компании указывается, что "Сэндарт" производит корпусную мебель и межкомнатные перегородки.