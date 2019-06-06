ОЭЗ "Иннополис" планирует создать третью площадку в Казани

06.06.19 17:01

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 июня. Interfax-Russia.ru - Особая экономическая зона "Иннополис" (Татарстан) и группа компаний ICL (Казань) планируют создать третью площадку, говорится в сообщении пресс-службы министерства информатизации и связи республики.

Третья площадка предполагает строительство еще одного технопарка в Казани площадью 16 тыс. кв. м, где планируется создать рабочие места для 1,5 тыс. человек.

Предполагается, что резиденты технопарка будут пользоваться льготами особой экономической зоны.

В ОЭЗ "Иннополис" входят две площадки на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Татарстана общей площадью 311,43 га. В настоящее время она насчитывает 80 резидентов и 11 партнеров. Компании создали 2,5 тыс. рабочих мест и инвестировали более 8 млрд рублей.

Группа компаний ICL является крупнейшим партнером ОЭЗ "Иннополис". В собственности компании находятся офисные здания и производственный корпус на площадке в Лаишевском районе. В настоящий момент в ОЭЗ "Иннополис" работают 3 компании из группы компаний ICL. Основные направления деятельности компаний группы: разработка программного обеспечения, предоставление консалтинговых услуг, системная интеграция, а также производство компьютерной техники.