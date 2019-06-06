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06.06.19 17:01
ОЭЗ "Иннополис" планирует создать третью площадку в Казани
Третья площадка предполагает строительство еще одного технопарка в Казани площадью 16 тыс. кв. м, где планируется создать рабочие места для 1,5 тыс. человек.
Предполагается, что резиденты технопарка будут пользоваться льготами особой экономической зоны.
В ОЭЗ "Иннополис" входят две площадки на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Татарстана общей площадью 311,43 га. В настоящее время она насчитывает 80 резидентов и 11 партнеров. Компании создали 2,5 тыс. рабочих мест и инвестировали более 8 млрд рублей.
Группа компаний ICL является крупнейшим партнером ОЭЗ "Иннополис". В собственности компании находятся офисные здания и производственный корпус на площадке в Лаишевском районе. В настоящий момент в ОЭЗ "Иннополис" работают 3 компании из группы компаний ICL. Основные направления деятельности компаний группы: разработка программного обеспечения, предоставление консалтинговых услуг, системная интеграция, а также производство компьютерной техники.
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