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06.06.19 17:31
Роман Шаронов стал и.о. главного тренера "Рубина"
"Роман Шаронов - легенда клуба, в качестве игрока пережил с нашей командой все ее успехи в новейшей истории: выходил с "Рубином" в премьер-лигу, завоевывал первые в истории клуба "бронзу" и "золото" чемпионата России, Кубок и Суперкубок России, обыгрывал "Барселону", "Интер", "Атлетико", доходил до четвертьфинала Лиги Европы", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
На протяжении двух предыдущих сезонов 42-летний специалист возглавлял тренерский штаб молодежной команды клуба.
Ранее сообщалось, что из клуба решил уйти главный тренер Курбан Бердыев, под руководством которого Шаронов долгое время играл в "Рубине".
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