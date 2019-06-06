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06.06.19 18:04
Новый посол России в Минске получил установку углубить отношения с Белоруссией
"Установки, я думаю, которые дают глава государств, министр иностранных дел любому послу - это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран - России и Беларуси - были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди", - сказал Мезенцев на брифинге в четверг в Минске.
Он ожидает интересной работы в Минске и отмечает многогранную взаимосвязанную деятельность белорусско-российской сторон по укреплению и расширению совместного взаимодействия.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске.
Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. 29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора, 2 июня прибыл в Минск. Накануне он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.
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