Новый посол России в Минске получил установку углубить отношения с Белоруссией

06.06.19 18:04

© РИА Новости. Владимир Песня

6 июня. Interfax-Russia.ru - Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявляет, что намерен работать над углублением отношений двух стран.

"Установки, я думаю, которые дают глава государств, министр иностранных дел любому послу - это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран - России и Беларуси - были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди", - сказал Мезенцев на брифинге в четверг в Минске.

Он ожидает интересной работы в Минске и отмечает многогранную взаимосвязанную деятельность белорусско-российской сторон по укреплению и расширению совместного взаимодействия.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Тогда же президент РФ подписал указ о назначении Мезенцева послом в Минске.

Мезенцев являлся членом Совета Федерации, ранее занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. 29 мая Мезенцев сложил с себя полномочия сенатора, 2 июня прибыл в Минск. Накануне он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.