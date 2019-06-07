Отель сети Hilton построят в Южно-Сахалинске

07.06.19 06:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 июня. Interfax-Russia.ru - Десятиэтажную гостиницу международной сети Hilton стоимостью более 2 млрд рублей построят в Южно-Сахалинске в рамках туристической территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в пятницу.

"Общий объем выделенных средств свыше 2 млрд рублей. Реализация проекта позволит решить многие задачи, в том числе и привлечь на Сахалин еще больше туристов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство отеля планируют начать в июле этого года, а завершить - в 2022 году. Его площадь составит 23,6 тыс. кв. м.

Как сообщалось, ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. На сегодняшний день здесь реализуются 18 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 21 млрд рублей, в планах создать почти 1,3 тыс. новых рабочих мест.