Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока

07.06.19 06:21

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

7 июня. Interfax-Russia.ru - Катер с четырьмя людьми на борту затонул в акватории острова Русский во Владивостоке, трое спасены, поиски еще одного человека продолжаются, сообщила в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.

Судно ушло под воду накануне поздним вечером.

Оперативно прибывшие на место происшествия спасатели доставили на берег двух человек с затонувшего судна.

Чуть позже на берегу острова Русский был обнаружен третий пассажир катера.

Поиски четвертого человека с затонувшего катера продолжаются.