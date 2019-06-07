Поврежденную при пожарах в Забайкалье инфраструктуру восстановят к сентябрю

07.06.19 06:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 июня. Interfax-Russia.ru - Объекты социальной инфраструктуры, пострадавшие от произошедших в апреле текущего года пожаров, восстановят до 15 сентября, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в пятницу.

По данным пресс-службы, Трутнев провел совещание по ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае, на котором, в том числе были установлены сроки восстановления объектов инфраструктуры в регионе.

"Энергетические объекты и объекты ЖКХ, социальной инфраструктуры, водоснабжения, транспортные сооружения должны быть восстановлены до 15 сентября текущего года. До 1 октября необходимо обеспечить в крае создание запасов материальных и технических ресурсов", - говорится в релизе.

Также сообщается, что выплачены компенсации 828 гражданам на общую сумму 63 млн 180 тыс. рублей: все они получили по 10 тыс. рублей, 56 граждан - по 50 тыс. рублей, еще 479 человек - по 100 тыс. рублей. По дополнительному списку пострадавшими признаны еще 45 человек, в том числе 20 человек из-за частичной утраты имущества первой необходимости. Дополнительно сумма компенсации составляет 1 млн 450 тыс. рублей. Все выплаты будут произведены до 15 июня текущего года.

Кроме того, 13 комиссий по оценке материального ущерба обследовали 118 домов во всех 17 пострадавших населенных пунктах и 131 животноводческое хозяйство, населению выдано 191,49 тонны гуманитарной помощи. На открытом для погорельцев счету собрано находится более 1 млн 200 тыс. рублей.