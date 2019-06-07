Осипов будет участвовать в выборах главы Забайкалья как самовыдвиженец

07.06.19 06:26

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 июня. Interfax-Russia.ru - Врио главы Забайкальского края Александр Осипов готов участвовать в выборах на пост губернатора региона самовыдвиженцем, сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края в пятницу.

"Осипов сегодня подал документы в региональный Избирком: на выборы губернатора-2019 он пойдет самовыдвиженцем. Глава региона заявил, что выдвигается при поддержке жителей региона, которые накануне большинством голосов выступили в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании ЗА участие Осипова в выборах", - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе правительства региона в социальной сети "Вконтакте".

Также сообщается, что ему необходимо будет собрать подписи 4 тыс. забайкальцев и около 400 подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти процедуру регистрации в качестве кандидата.