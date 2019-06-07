Рослесхоз направил специалистов в Иркутскую область для проверки исполнения лесного законодательства

07.06.19 09:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 июня. Interfax-Russia.ru - Проверка исполнения лесного законодательства организована в Иркутской области после поступления обращения Генеральной прокуратуры РФ, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

"Федеральное агентство лесного хозяйства направило в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины", - говорится в сообщении.

К работе привлечены инженеры-лесопатологи, инженеры-таксаторы, научные сотрудники и другие эксперты, обладающие познаниями в сферах дендрологии, лесопатологии, лесоустройства и лесной энтомологии.

"Проверки с участием представителей подведомственных организаций Рослесхоза начались 3 июня", - уточняется в сообщении.

Между тем, власти Иркутской области настаивают на законности санитарных рубок в "Туколони", из-за которых был задержан министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда. Как сообщает пресс-служба областного правительства, все вырубки организованы после получения необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза.

"Правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в "Туколони" подтвердили выездные обследования состояния заказника специалистами-лесопатологами, учеными, а также решение Арбитражного суда Иркутской области, который отказал в удовлетворении иска о признании необоснованными сплошных санитарных рубок в "Туколони", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи "правительство региона и губернатор обеспокоены ситуацией с задержанием Шеверды, которого обвиняют в превышении должностных полномочий".

Отмечается также, что в четверг в Общественной палате Иркутской области рассматривался вопрос о состоянии леса в заказнике. Принято решение рекомендовать министерству лесного комплекса региона предусмотреть финансирование для проведения дополнительного лесопатологического обследования "Туколони".

"Общественная палата региона намерена направить обращение в Следственное управление СКР по Иркутской области о необходимости очистки территории заказника от поваленных деревьев и порубочных остатков, которые до конца следственных мероприятий запрещено убирать. В условиях пожароопасного сезона такой запрет влечет за собой угрозу возникновения пожаров на огромной труднодоступной территории. Кроме того, Общественная палата Иркутской области взяла на свой контроль ситуацию в "Туколони", так как именно общественный контроль может гарантировать прозрачность всех процедур и решений", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в четверг министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда был задержан в аэропорту "Шереметьево" Москвы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в июне 2018 года по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в заказнике "Туколонь".

По версии следствия, незаконные вырубки леса в "Туколони" были проведены на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду, охотничьим ресурсам, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

Шеверда был задержан сотрудниками ФСБ по поручению следователей СКР. В отношении министра возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области". Им предъявлено обвинение по п."в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов)".