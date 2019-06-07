Медцентр позитронно-эмиссионной томографии появится в Томске

07.06.19 07:32

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 июня. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Томске амбулаторно-поликлинического центра, сообщает пресс-служба учреждения.

Центр войдет в состав Международного института биологических систем имени Сергея Березина, который специализируется на магнитно-резонансной томографии.

"Березинский" центр в Томске построят около Областной клинической больницы (на северной окраине города - ИФ), в районе Северного медицинского городка. Ежедневно здесь смогут проходить обследование до ста пациентов", - говорится в пресс-релизе.

Общая площадь четырехэтажного здания центра составит 3,5 тыс. кв.м, где разместятся диагностическое отделение, аппарат МРТ, помещения функциональной диагностики, ультразвуковых исследований и эндоскопии.

Отделение радионуклидной диагностики будет состоять из подразделения диагностики и блока помещений радионуклидного обеспечения с бункером циклотрона. Также в центре будут работать отделения химиотерапии и амбулаторно-поликлинического приема с кабинетами врачей различного профиля. Стационар в центре не предусмотрен.

Планируется, что продолжительность строительства амбулаторно-поликлинического центра составит один год.