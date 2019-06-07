Регионы, отстающие по нацпроекту безопасных автодорог, гарантировали возвращение в график к 1 июля

07.06.19 08:26

© РИА Новости. Павел Львов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Губернаторы регионов, нарушивших сроки по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", гарантировали возвращение в график к 1 июля.

Как сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова, такие обязательства взяли на себя участники Ассоциации инновационных регионов России во время рабочей встречи с вице-премьером в рамках ПМЭФ 2019.

Открывая встречу, Акимов обратил внимание, что накануне провел заседание проектного комитета нацпроекта, где вынужден был констатировать неудовлетворительный результат ряда регионов по контрактной работе, которая должна была завершиться к 31 мая. Он призвал в срочном порядке исправить ситуацию.

По словам представителя вице-премьера, участники встречи пояснили Акимову сложности, с которыми столкнулись в рамках первого этапа национального проекта, и сообщили, что в течение июня все вопросы будут сняты: к 1 июля реализация нацпроекта в отстающих регионах должна вернуться в общероссийский график.

Вице-премьер обсудил с губернаторами-участниками Ассоциации инновационных регионов России ряд предложений по совершенствованию механизмов реализации национальных проектов. "В частности, регионы-передовики предложили продумать возможность заключения долгосрочных контрактов по укрупненным объектам в рамках БКАД - с тем, чтобы уже сейчас можно было "расторговать" контракты на 2020-2021 годы", - сказал представитель Акимова.

По его словам, также губернаторы предложили рассмотреть возможность включения в национальный проект отдельного направления - ремонт и реконструкция малых мостов и других инженерных сооружений на автодорогах. "На встрече обсуждался ход реализации других транспортных проектов в регионах, сложности с привлечением добросовестных подрядчиков, ценообразование в строительстве и стоимость инертных и других строительных материалов", - добавил он, отметив, что по итогам встречи вице-премьер сформировал перечень направлений для дальнейшей совместной работы с региональными лидерами.

Как сообщалось, Акимов провел в среду селекторное совещание по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), в ходе которого был рассмотрен ход реализации проекта, в том числе процесс закупок и контрактации. В совещании приняли участие первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, глава Росавтодора Андрей Костюк, а также руководители и представители органов власти субъектов России, отраслевых объединений, научного сообщества.

В Росавтодоре указывали, что нацпроект БКАД в 2019 году стартовал в 83 российских регионах, в большинстве из них уже начались дорожные работы. "В центре внимания - своевременное проведение контрактации. По состоянию на 4 июня в план-график торгов включено 99,3%, или 6 тыс. 211 объектов. По 87,1% из них данные процедуры завершены. Законтрактовано порядка 4,9 тыс. объектов, что составляет 78,8% от запланированного на 2019 год количества контрактов", - говорилось в сообщении.

При этом в ходе совещания Акимов отметил регионы, которые успешно справились с поставленной задачей - не только завершили конкурсные процедуры, но и заключили в срок контракты с подрядными организациями в полном объеме и приступили к активной фазе дорожных работ. Это Томская, Свердловская, Пензенская, Нижегородская, Белгородская, Мурманская, Тульская, Калужская области, Пермский, Алтайский и Краснодарский края, а также Башкортостан, Ингушетия и Удмуртская Республика. Чиновник обратился к представителям данных территорий - "поделиться опытом и оказать консультативную помощь соседним отстающим регионам".

"Наиболее низкий процент завершенных торгов - менее 40% - отмечен в пяти субъектах страны. В их числе - республика Крым, Чукотский автономный округ, Тверская область, республика Мордовия, Еврейская автономная область. Из них процент завершенных торгов не превышает 10% в двух регионах - республика Крым, Чукотский автономный округ", - указывал Росавтодор.

В ведомстве отметили, что данным субъектам необходимо в срочном порядке ликвидировать отставание и исправить ситуацию. Представители региональных проектных команд были заслушаны с докладами о предпринимаемых мерах. Акимов напомнил об ответственности руководителей исполнительных органов власти регионов за невыполнение взятых обязательств.

"Мы найдем способ перераспределить средства на другие субъекты РФ, которые более ответственно подходят к реализации поставленных задач", - подчеркнул в ходе совещания вице-премьер, добавив, что если ситуация не изменится и работа не будет выстроена должным образом в рамках нацпроекта, регионы могут не рассчитывать на федеральную поддержку других инфраструктурных объектов.