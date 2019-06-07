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07.06.19 08:30

Власти Якутии и Росгеология подготовят проект по разведке месторождений полезных ископаемых в регионе

© РИА Новости. Виталий Аньков
7 июня. Interfax-Russia.ru - На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Якутия подпишет соглашение с "Росгеологией" по разведке месторождений полезных ископаемых, сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" глава региона Айсен Николаев.

"Мы встречались с главой "Росгеологии" Сергеем Горьковым и договорились, что в нашей республике будет реализован пилотный проект, который предусмотрит не просто разведку месторождения полезных ископаемых, а вообще весь цикл - начиная от разведки, заканчивая нахождением и началом работы на данном месторождении инвестора. Считаю, что этот проект очень важен для развития нашего региона", - сообщил Николаев.

Также власти Якутии согласовали с "Росконгрессом" проведение выездных мероприятий ПМЭФ в регионе, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

Документ, подписанный на Петербургском международном экономическом форуме, предусматривает проведение выездных мероприятий ПМЭФ на территории республики, создание плана продвижения региона для формирования графика выездных роуд-шоу, консультационное и правовое сопровождение инвестиционных проектов.

"Сотрудничество между Якутией и "Росконгрессом" поспособствует продвижению инвестиционного и экспортного потенциала региона, окажет поддержку социально значимым проектам посредством организации выездных сессий. Предусмотрено проведение взаимных консультаций, организация тематических форумов и рабочих встреч, в том числе за рубежом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах у главы Якутии подписание соглашения с "Роскосмосом".

"Из подписанных соглашений хочу отметить проект социального воздействия в Якутии, который первые по стране будем реализовывать с ВЭБ.РФ. Надеемся, что его реализация позволит нам значительно улучшить качество управления социальной сферой", - отметил Николаев.

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