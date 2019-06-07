РФПИ будет сопровождать инвестпроекты в Костромской области

07.06.19 08:57

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

7 июня. Interfax-Russia.ru - Костромская область и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы региона.

Документ подписали глава региона Сергей Ситников и директор по региональным проектам РФПИ Александр Малах.

"В фонде мы видим прежде всего надёжного стратегического партнера. Те показатели, которые вы демонстрируете по привлечению инвестиций и поддержке проектов, а это более 1,5 трлн рублей инвестиций, впечатляют. Я уверен, что наше взаимодействие придаст значительную динамику тем современным процессам, которые мы инициируем на территории Костромской области", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По его словам, в настоящее время доля иностранных инвестиций в общем объёме капитальных вложений в экономику региона незначительна и не превышает 5%.

"Сотрудничество позволит создать эффективный и удобный инструмент для иностранных компаний, желающих прийти в регион или укрепить уже существующие позиции на рынке", - сказал Ситников.

В свою очередь Малах отметил, что соглашение будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Костромской области.

"Результатом мы видим повышение деловой активности в регионе и решение социально-экономических задач, поставленных президентом России в рамках приоритетных национальных проектов", - сказал он.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд, созданный в 2011 году правительством РФ для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Зарезервированный капитал под управлением РФПИ составляет $10 млрд.