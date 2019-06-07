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07.06.19 09:00
ЛУКОЙЛ и Тульская область договорились о сотрудничестве в развитии сети АЗС
Документ подписали губернатор Алексей Дюмин и президент ПАО "НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг.
"Соглашение предусматривает совместные действия по дальнейшему развитию топливно-энергетического комплекса Тульской области, сохранению социальной стабильности и улучшению экологической обстановки в регионе, а также обеспечению организаций и граждан нефтепродуктами и продукцией нефтехимии", - говорится в сообщении.
Дюмин отметил, что подписанное соглашение будет способствовать решению приоритетных задач социально-экономического развития региона.
"В частности, оно позволит совместными усилиями определить направление дальнейшего развития сети АЗС в Тульской области. Это особенно актуально с точки зрения регулирования цен на нефтепродукты, чему в нашем регионе уделяется большое внимание", - сказал губернатор.
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