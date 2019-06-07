ГПБ и ВЭБ предоставят до 24,2 млрд рублей на проект по созданию системы маркировки товаров

07.06.19 09:06

© РИА Новости. Илья Питалев

7 июня. Interfax-Russia.ru - Газпромбанк, ВЭБ и компания "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение по предварительным условиям финансирования проекта по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания документа в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Финансирование проекта будет осуществляться в соответствии с принципами программы фабрики проектного финансирования в форме синдицированного кредитования.

Общий объем кредитования составит до 24,2 млрд. руб., из которых Газпромбанк предоставит до 15,5 млрд руб., ВЭБ - до 8,7 млрд руб.

К 2024 г. в России планируется создание сплошной системы маркировки и прослеживания. В список войдет широкий перечень товаров. На текущий момент маркировке подлежит табачная продукция и лекарства. С июля в список войдут молочные изделия, а позднее маркировка станет обязательной в том числе для меховых изделий, шин, обуви, постельного белья и ряда других товаров.

Правительство назначило компанию "Оператор-ЦРПТ" оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, в апреле 2019 года.

ЦРПТ является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).