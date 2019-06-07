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07.06.19 09:10

Суд ужесточил наказание "черным лесорубам" в Иркутской области

© РИА Новости. Андрей Старостин
7 июня. Interfax-Russia.ru - Иркутский областной суд ужесточил наказание организованной преступной группе (ОПГ) "черных лесорубов", которая за полгода незаконно заготовила древесины более чем на 13 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба облсуда.

"Индивидуальный предприниматель из Куйтуна организовал преступную группу из местных жителей, в которую вошли 18 мужчин и 1 женщина, работавшие у него на производстве, имеющие профессиональные познания и практический опыт работы в сфере лесопользования, лесозаготовки. Он доверял участникам преступной группы, так как со многими был длительное время знаком либо состоял в родственных отношениях", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что предприниматель платил "черным лесорубам" зарплаты: от 20 тыс. до 50 тыс. рублей - вальщикам, трактористам, водителям лесовозов; от 6 тыс. до 25 тыс. рублей - мастерам по снабжению техникой и ГСМ; 500 рублей в день - наблюдателям за обстановкой в лесу и за подъездными путями.

"Преступная группа вела незаконную деятельность с августа 2016 по март 2017 года - до момента задержания сотрудниками полиции. Соучастники незаконно спилили сосны и лиственницы на сумму более 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее Куйтунский районный суд признал их виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере). Организатор был приговорен к 4 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 420 тыс. рублей, двое его основных подручных - к 3 годам 6 месяцам и 2 годам 5 месяцам колонии; остальные - к условным срокам. Трое подсудимых были оправданы.

"Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке, изменила приговор, ужесточив наказание. Семерым участникам ОПГ условное осуждение изменено на реальное лишение свободы, их взяли под стражу в зале суда. "Правая рука" и непосредственный руководитель незаконных рубок приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, облсуд отменил оправдательные приговоры. Уголовное дело по данным эпизодам направлено в Куйтунский райсуд на новое рассмотрение в ином составе суда.

Ранее сообщалось, что группа "черных лесорубов" из Куйтунского района - одна из самых крупных в Иркутской области - нелегально заготовила более 1,8 тыс. кубометров древесины.

Предприниматель, организовавший группу, ради развлечения убивал лошадей местных жителей, расстреливая их из незаконно приобретенного нарезного карабина ТОЗ-16. Прокуратуре удалось собрать доказательства по двум фактам убийства животных.

По данным Главного управления МВД по региону, во время обысков у лидера "черных лесорубов" было изъято 2,2 млн рублей, семь лесовозов, шесть тракторов и два дорогостоящих внедорожника.

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