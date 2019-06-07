Tele2 в 2019 г направит 1 млрд руб. на развитие сети мобильной связи в Красноярском крае

07.06.19 09:21

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 июня. Interfax-Russia.ru - Оператор мобильной связи ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) в 2019 году инвестирует порядка 1 млрд рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Компания взяла на себя обязательство до конца года запустить в регионе ряд проектов по развитию современных форматов мобильной связи (стандарты GSM, UMTS, LTE) в девяти городах и шести сельских районах края.

"Красноярский край - один из самых больших регионов России с разной плотностью населения на севере и на юге. Степень покрытия территории мобильной связью также неравномерна. Tele2 готов инвестировать значительные средства в развитие услуг мобильной связи в крае - расширять зону покрытия и повышать пропускную способность сетей. При строительстве технической инфраструктуры мы, прежде всего, ориентируемся на услугу высокоскоростного мобильного интернета. Сотрудничество с правительством края позволит нам более эффективно решать технические задачи", - заявил после подписания соглашения гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

ООО "Т2 РТК Холдинг" создано в августе 2014 года на базе регионального GSM-оператора Tele2 Russia и мобильных активов ПАО "Ростелеком". По итогам сделки "Ростелеком" внес в капитал СП акции своих мобильных "дочек" и получил 45% в новом операторе. 55% в Tele2 распределены между ВТБ, банком "Россия" и структурами Алексея Мордашова.

Tele2 предоставляет услуги связи в 65 регионах РФ. На всей территории своего присутствия компания развернула сети 4G. Выручка Tele2 по итогам 2018 года составила 143,2 млрд рублей (рост на 16,4%).